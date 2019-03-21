4 приятеля решили добыть газ, но повредили участок газопровода в Томской области

СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-21T11:00:19+03:00

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Следователями совместно с сотрудниками полиции расследуют уголовное дела по факту хищения газоконденсата. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Вблизи села Мыльджино четверо приятелей решили «добыть» немного газа из газоконденсатопровода. Однако своими действиями смогли лишь повредить его в двух местах, тем самым приведя в негодное для эксплуатации состояние. Все они оказались жителями Каргасокского района.

За самовольное подключение им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Трех уже заключили под стражу, а четвертого поместили под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU