4 приятеля решили добыть газ, но повредили участок газопровода в Томской области
Подельников задержали с поличным
За самовольное подключение им грозит уголовное наказаниеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Следователями совместно с сотрудниками полиции расследуют уголовное дела по факту хищения газоконденсата. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.
Вблизи села Мыльджино четверо приятелей решили «добыть» немного газа из газоконденсатопровода. Однако своими действиями смогли лишь повредить его в двух местах, тем самым приведя в негодное для эксплуатации состояние. Все они оказались жителями Каргасокского района.
За самовольное подключение им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Трех уже заключили под стражу, а четвертого поместили под домашний арест.
ИСТОЧНИК KP.RU