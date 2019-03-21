Томские росгвардейцы получили благодарность от коллег из полиции

СЕГОДНЯ 09:14 2019-03-21T09:14:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Управление Росгвардии по Томской области поступило обращение из регионального УМВД России со словами благодарности в адрес сотрудников вневедомственной охраны старшего сержанта полиции Виталия Карбышева, старшего сержанта полиции Кирилла Иванова и младшего сержанта полиции Дмитрия Ваникевича, оказавших помощь полиции при задержании подозреваемых в преступлениях.

При содействии росгвардейцев в Томске по горячим следам был задержан подозреваемый в причинении человеку тяжких телесных повреждений, повлекших его смерть, а также двое подозреваемых в открытом хищении продукции из ювелирного магазина.

В обращении из УМВД отмечено добросовестное выполнение сотрудниками Росгвардии задач повышенной сложности при проведении мероприятий по охране правопорядка и обеспечении общественной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU