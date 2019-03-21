Томские росгвардейцы получили благодарность от коллег из полиции
В Управление Росгвардии по Томской области поступило обращение из регионального УМВД России со словами благодарности в адрес сотрудников вневедомственной охраны старшего сержанта полиции Виталия Карбышева, старшего сержанта полиции Кирилла Иванова и младшего сержанта полиции Дмитрия Ваникевича, оказавших помощь полиции при задержании подозреваемых в преступлениях.
При содействии росгвардейцев в Томске по горячим следам был задержан подозреваемый в причинении человеку тяжких телесных повреждений, повлекших его смерть, а также двое подозреваемых в открытом хищении продукции из ювелирного магазина.
В обращении из УМВД отмечено добросовестное выполнение сотрудниками Росгвардии задач повышенной сложности при проведении мероприятий по охране правопорядка и обеспечении общественной безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU