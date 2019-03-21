Раскрыта группа мошенников с маткапиталом, похитивших около 15 млн руб

СЕГОДНЯ 06:09 2019-03-21T06:09:28+03:00

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Следственный комитет по Томской области сообщил о возбуждении уголовного дела о мошенничестве с материнским капиталом. Как пояснили в ведомстве, преступления совершались группой лиц, предоставлявших ложные сведения в Пенсионный фонд России. Действиями мошенников руководила 40-летняя женщина. Схема была раскрыта благодаря действиям сотрудников ФСБ.

«Лидер группы, 1979 г.р., предлагала гражданам, имеющим право на получение средств материнского капитала, заключить с нею фиктивные договоры займов якобы для совершения сделок по улучшению жилищных условий, в том числе приобретения объектов недвижимости. В последующем подложные документы предоставлялись в отделение Пенсионного фонда России в Томской области для возмещения выплаченного займа», - уточнили в СКР.

На данный момент установлен факт хищения более 2,5 млн федеральных рублей, однако общий размер нанесенного государству ущерба может составлять более 15 млн рублей.

Задержаны трое подозреваемых на территории г.Краснодара и г.Кемерово. идет выявление их сообщников. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU