У хозяйки гостиницы в Новом Васюгане приставы арестовали здание и 2 КамАЗа

СЕГОДНЯ 12:42 2019-03-20T12:52:17+03:00

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Здание гостиницы, офисное помещение, два КамАЗа и деревообрабатывающий станок были арестованы судебными приставами за долги владелицы бизнеса из села Новый Васюган Томской области. В региональном УФССП пояснили, что предприниматель долгое время не оплачивала налоги, а также не вносила арендную плату за использование лесного и земельного участков. В итоге общая сумма долга составила 2,5 миллионов рублей. Более 600 тыс. рублей удалось взыскать благодаря аресту счетов должницы. Остальные деньги планируется получить за счет реализации имущества женщины.

«Проверка показала: у предпринимательницы в собственности есть несколько объектов недвижимости, расположенных в Каргасокском районе и г. Омске. Кроме того, на имя неплательщицы зарегистрировано 9 единиц транспортных средств», - сообщила пресс-служба Томского УФССП.

На часть имущества хозяйки гостиницы уже наложен арест. После оценки оно будет направлено на реализацию в счет погашения долгов.

Сохранится ли в результате этих действий гостиница в Новом Васюгане (а она там одна) - никому не ведомо.

ИСТОЧНИК KP.RU