2019-03-20T10:32:50+03:00
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Всем автобусным перевозчикам Томска нужно получить новую лицензию

Это касается и школьных автобусов, и служебного транспорта
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Таким образом продолжается борьба с нелегальными перевозчикамиТаким образом продолжается борьба с нелегальными перевозчикамиФото: Мария ЛЕНЦ
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С 29 июня автобусные перевозки будут разрешены только при наличии лицензии

С 1 марта вступили в силу положения о лицензировании перевозок. Лицензию должны получить все индивидуальные предприниматели и организации, занимающиеся автобусными перевозками. Это касается и школьных автобусов, и доставку служебным транспортом. Кроме того, лицензию должны получить перевозчики, ранее ее уже имевшие.

При этом если первоначальный проект постановления правительства РФ содержал требования предварительного категорирования автобусов в управлении транспортной безопасности Росавтодора (Москва), то 195-е постановление не привязывает лицензирование к данной процедуре. Это упрощает процесс для соискателей лицензии. Кроме того, упрощенный порядок, не предусматривающий проведение внеплановой проверки, будет действовать в отношении лиц, имеющих лицензию на перевозки пассажиров автобусами.

В нашем регионе получить лицензию перевозчики могут на ул. Котовского, 19).

ИСТОЧНИК KP.RU

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