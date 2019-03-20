На Томи начали взрывать лед

СЕГОДНЯ 09:59 2019-03-20T09:59:48+03:00

Жителям нужно быть осторожнее, не подходить близко к берегам реки

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Сегодня, 20 марта, в районе села Батурино прошли первые ледовзрывные работы -сообщили в региональном МЧС.

Их выполняет подрядчик «Кузбасспецвзрыв». Две серии подрывов льда на общей площади чуть более километра прошли сегодня с 11 до 13 часов. На этом плановые работы завершились.

Специалисты областной комиссии по ЧС предупреждают, что в период взрыва льда на Томи жители близлежащих населенных пунктов могут слышать характерные хлопки. Непосредственно перед их началом население оповестят с помощью громкоговорящих устройств. Безопасность во время процесса обеспечивают сотрудники областной поисково-спасательной службы и Государственной инспекции по маломерным судам.

На проведение противопаводковых мероприятий в 2019 году из бюджета области выделено 20 млн рублей. Из них 8 млн предусмотрено на ледовзрывные работы, 5 млн — на ледорезные. Финансовые средства также заложены на мониторинг ледовой обстановки, работу в регионе вертолета МЧС, его аэронавигационное обслуживание и другое.

ИСТОЧНИК KP.RU