Знай свои права! Томичей приглашают на лекцию о защите потребителей
Горожане смогут получить консультации специалистов и выяснить ответы на актуальные вопросы
О том, что должен знать каждый покупатель расскажут специалисты РоспотребнадзораФото: Алексей БУЛАТОВ
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В четверг, 21 марта, в 16:00 в библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. К. Маркса, 14) состоится открытая лекция на тему «Защита прав потребителей».
Ее проведут специалисты регионального управления Роспотребнадзора — начальник отдела защиты прав потребителей Ольга Игнатьева, главный эксперт (по банковским вопросам) Светлана Шушканова и заместитель начальника отдела санитарного надзора Людмила Кротоненко.
Лекцию организует областной департамент по государственно-правовым вопросам и законопроектной деятельности в рамках реализации плана мероприятий по развитию правовой грамотности населения.
ИСТОЧНИК KP.RU