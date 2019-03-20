2019-03-20T09:00:41+03:00
Общество

Полтора месяца остается у томичей, чтобы подать на налоговый вычет

Согласно новому порядку граждане не обязаны подтверждать право на льготы
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Однако для ускорения процесса применения льгот это стоит сделатьОднако для ускорения процесса применения льгот это стоит сделатьФото: Иван МАКЕЕВ
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Налоговые готовятся считать имущественные налоги физическим лицам. До 1 мая необходимо сообщить о льготах, если они у вас есть, и тогда будет сделан перерасчет.

Подать заявление можно несколькими способами: в электронном виде из «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России, почтовым отправлением, либо лично обратившись в инспекцию или отдел МФЦ.

Согласно новому порядку граждане могут, но не обязаны прилагать документы, подтверждающие право на льготы. Все необходимые сведения о документах-основаниях предоставления льготы должны быть указаны в установленной форме заявления. Однако для ускорения процесса применения льгот, налоговые органы рекомендуют прикладывать к заявлению требуемый пакет документов.

Форма заявления: https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/ docs/7099921/

Информацию об действующих налоговых послаблениях можно уточнить, воспользовавшись электронным сервисом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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