2019-03-20T08:52:59+03:00
Общество

Жительница Томской области задолжала налоговой 2,5 миллиона рублей

У должницы арестовали гостиницу и КамАЗы
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Судя по имуществу должница - весьма обеспеченный житель села.Судя по имуществу должница - весьма обеспеченный житель села.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Судебные приставы за долги наложили арест на грузовую технику и гостиницу в Каргасокском районе, - сообщили в пресс-служба УФССП России по Томской области.

Гражданка из села Новый Васюган длительное время воздерживалась от уплаты налогов и аренды. В итоге накопила долги на общую сумму 2,5 миллионов рублей.

Когда в дело вмешались судебные приставы. То первым делом списали с ее счетов более 600 тысяч рублей.

Однако для того чтобы полностью погасить долг, им пришлось выяснить. Есть у предпринимателя имущество. Как оказалось, женщина владела несколькими помещениями в Каргасокском районе и в Омске. Кроме того, на имя неплательщицы было зарегистрировано 9 транспортных средств.

Совершив выезд в Новый Васюган, сотрудники службы наложили арест на здание гостиницы, офисное помещение, два КамАЗа, деревообрабатывающий станок. Все это пропадут, чтобы погасить долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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