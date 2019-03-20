Томичке грозит пожизненное заключение за 1 кг наркотиков

СЕГОДНЯ 06:47 2019-03-20T06:50:02+03:00

По версии следствия, женщина сбывала наркотики через «закладки» и сеть «Интернет». Фото: УМВД по ТО

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Крупную партию синтетических наркотиков удалось изъять стражам порядка города Томска при обыске женщины, задержанной в Октябрьском районе по подозрению в сбыте наркотических средств. Операцию провели сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Томской области.

«В ходе личного досмотра у задержанной изъято синтетическое наркотическое средство, общей массой 997 граммов. Данное средство задержанная собиралась сбыть через тайники «закладки» с помощью сети «Интернет». В дальнейшем, в ходе проведения следственных действий, у женщины сотрудниками полиции было изъято порядка 250 граммов синтетических наркотических средств», - сообщила пресс-служба ведомства.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. За незаконный сбыт наркотических средств ей грозит пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU