2019-03-20T06:28:34+03:00
Спорт

Томичи почтят полет Гагарина в космос марафонским забегом

Энтузиасты пробегут дистанцию на нижней террасе Лагерного сада
Татьяна Щукина
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Марафон приурочен ко Дню космонавтики. Фото: begaem.comМарафон приурочен ко Дню космонавтики. Фото: begaem.com
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14 апреля в честь Дня космонавтики в Томске пройдет 13-й «Космический марафон», в котором могут принять участие все желающие. Предусмотрен марафон (42,1 километра), полумарафон (21,1 километра), «десятка», децимарафон (4 219,5 метра) и детский забег.

Мероприятие состоится в Лагерном саду, на нижней террасе. Организаторами выступают клуб любителей бега «Кедр», оргкомитет Томского марафона, беговое сообщество Go-Run и Школа марафона 30 шагов.

«Будет введена система электронного хронометража с чиповыми номерами, как на больших крутых марафонах. Участники смогут получить спортивные разряды. Марафон будет обеспечен туалетами, палатками для переодевания, специальными пакетами и местами для хранения вещей», — отмечено в информации организаторов.

Все марафонцы, преодолевшие дистанцию, получат памятные медали финишеров.

Участие в забеге — платное. Требуется предварительная регистрация на сайте марафона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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