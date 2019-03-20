Томичи почтят полет Гагарина в космос марафонским забегом
14 апреля в честь Дня космонавтики в Томске пройдет 13-й «Космический марафон», в котором могут принять участие все желающие. Предусмотрен марафон (42,1 километра), полумарафон (21,1 километра), «десятка», децимарафон (4 219,5 метра) и детский забег.
Мероприятие состоится в Лагерном саду, на нижней террасе. Организаторами выступают клуб любителей бега «Кедр», оргкомитет Томского марафона, беговое сообщество Go-Run и Школа марафона 30 шагов.
«Будет введена система электронного хронометража с чиповыми номерами, как на больших крутых марафонах. Участники смогут получить спортивные разряды. Марафон будет обеспечен туалетами, палатками для переодевания, специальными пакетами и местами для хранения вещей», — отмечено в информации организаторов.
Все марафонцы, преодолевшие дистанцию, получат памятные медали финишеров.
Участие в забеге — платное. Требуется предварительная регистрация на сайте марафона.
ИСТОЧНИК KP.RU