«Миссис Томск-2019» стала фитнес-тренер с двумя детьми

СЕГОДНЯ 12:34 2019-03-19T12:34:37+03:00

Все участницы получили свои номинации Фото: из открытых источников

Ее соперницы получили также приятные титулы и звания

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17 марта в Томске состоялся финал традиционного конкурса «Миссис Томск», и уже известны имена всех мам, которые получили свои номинации. Их огласила директор конкурса Евгения Ковынева.

Победительницей конкурса стала Элла Брагина - фитнес тренер и мама двоих сыновей. Именно она завоевала звание «Миссис Томск-2019».

«I-й Вице-Миссис Томск-2019» выбрали Лилию Бакал – маму сына и повара-технолога, «I-й Вице-Миссис Томск-2019» оказалась Светлана Султанова, которая является организатором мероприятий и мамой двух детей.

Звание «Леди Томск-2019» завоевала Ольга Басова, мама двух детей, стилист, директор салона красоты «Сакура», а «Миссис зрительских симпатий» стала Елена Павлова - мама также двух детей, юрист.

ИСТОЧНИК KP.RU