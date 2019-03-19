2019-03-19T12:34:37+03:00
Общество

«Миссис Томск-2019» стала фитнес-тренер с двумя детьми

Ее соперницы получили также приятные титулы и звания
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Все участницы получили свои номинацииВсе участницы получили свои номинацииФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

17 марта в Томске состоялся финал традиционного конкурса «Миссис Томск», и уже известны имена всех мам, которые получили свои номинации. Их огласила директор конкурса Евгения Ковынева.

Победительницей конкурса стала Элла Брагина - фитнес тренер и мама двоих сыновей. Именно она завоевала звание «Миссис Томск-2019».

«I-й Вице-Миссис Томск-2019» выбрали Лилию Бакал – маму сына и повара-технолога, «I-й Вице-Миссис Томск-2019» оказалась Светлана Султанова, которая является организатором мероприятий и мамой двух детей.

Звание «Леди Томск-2019» завоевала Ольга Басова, мама двух детей, стилист, директор салона красоты «Сакура», а «Миссис зрительских симпатий» стала Елена Павлова - мама также двух детей, юрист.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Магазин «Букинист Суздальский» закрывается из-за нерентабельности
В Томскую область поступили 7 новых школьных автобусов
Мужчину, влезшего к любимой через форточку, будут судить в Томской области
Капитальный ремонт проведен в 519 домах Томской области
В Томской области объявлена охота на бурого медведя
Каждый 10-ый томский автомобиль – праворульный
Поликлиника «на колесах» отправилась колесить по Томской области
Малышке с «синдромом счастливой куклы» срочно нужна помощь
Томские евреи намерены восстановить здание солдатской синагоги
Физрук и ученик, обругавшие друг друга матом, помирились в Томске
Педофил, освободившись из колонии, изнасиловал девочку в Томске
Победителем томского фестиваля «Народная рыбалка» стала женщина
Томская область направит на ремонт дорог свыше 5,8 миллиарда рублей
Томичи смогут заняться скандинавской ходьбой с Ириной Слуцкой
В Томске сегодня пройдет «День дружбы народов» в честь весны
Утопленницу из Инстаграм спасли томские моржи