В Томскую область поступили 7 новых школьных автобусов
Школы Томска, Томского, Парабельского, Колпашевского, Каргасокского и Первомайского района получили новых автобусов по федеральному проекту.
Напомним, в декабре прошлого года губернатор Сергей Жвачкин вручил ключи от нового транспорта руководителям Зырянского, Молчановского, Парабельского и Шегарского районов, а также областного центра.
Очередные школьные автобусы получили Парабельский, Колпашевский, Каргасокский и Первомайский районы (для замены устаревшей техники по перевозке детей), Томск и Томский район (в связи с увеличением числа подвозимых детей и открытием нового школьного маршрута). Еще один автобус передан Парабельскому району для перевозки ребятишек к местам проведения культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU