В Томскую область поступили 7 новых школьных автобусов

СЕГОДНЯ 12:20 2019-03-19T12:20:34+03:00

На них детей будут возить на фестивали и спортивные соревнования

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Школы Томска, Томского, Парабельского, Колпашевского, Каргасокского и Первомайского района получили новых автобусов по федеральному проекту.

Напомним, в декабре прошлого года губернатор Сергей Жвачкин вручил ключи от нового транспорта руководителям Зырянского, Молчановского, Парабельского и Шегарского районов, а также областного центра.

Очередные школьные автобусы получили Парабельский, Колпашевский, Каргасокский и Первомайский районы (для замены устаревшей техники по перевозке детей), Томск и Томский район (в связи с увеличением числа подвозимых детей и открытием нового школьного маршрута). Еще один автобус передан Парабельскому району для перевозки ребятишек к местам проведения культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU