2019-03-19T12:23:40+03:00
Происшествия

Мужчину, влезшего к любимой через форточку, будут судить в Томской области

Сельского «ромео» после принятия спиртного «пробило» на романтику
Татьяна Щукина
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В честь таких лихих мужчин на одном из карнизов в Томске даже висит Памятник любовникуВ честь таких лихих мужчин на одном из карнизов в Томске даже висит Памятник любовникуФото: Из открытых источников
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51-летний житель Кривошеинского района выкинул фортель, которому может позавидовать даже юноша. Охваченный новогодним настроением, в январе 2019 года немолодой человек влез по газовой трубе в квартиру на втором этаже, где проживала его «дама сердца», чтобы помириться с ней после расставания. С балкона лихой кавалер пробрался через форточку в жилье любимой, поскольку ее не было дома. Конечно, мужчина был в этот момент изрядно пьян.

Возмущенная хозяйка квартиры не оценила его усилий, пыталась выгнать его прочь самостоятельно, однако это удалось сделать только сотрудникам полиции, приехавшим на место происшествия по вызову, - сообщила подробности дела пресс-служба прокуратуры Томской области.

В ведомстве пояснили, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица. Сейчас расследование завершено, все материалы переданы в суд.

Сам обвиняемый полностью признал свою вину, указав, что совершил преступление из-за не остывших чувств к потерпевшей и желания вернуть ее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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