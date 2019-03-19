2019-03-19T12:02:38+03:00
Экономика

Капитальный ремонт проведен в 519 домах Томской области

Больше всего потрачено на восстановление крыш
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Максимальные затраты приходились на город ТомскМаксимальные затраты приходились на город ТомскФото: Олег УКЛАДОВ
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В 2018 году в Томской области завершился капремонт в 519 многоквартирных домах. Приведено в порядок 64.8 тыс. кв. м. жилья.

Общие затраты составили 1127.1 миллионов рублей, из них на ремонтно-строительные работы – 1049.1 миллионов рублей. Затраты на ремонт крыши составили 61.5% от общего объема затрат на ремонтно-строительные работы, ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения – 15.6%, ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт – 15.0%, ремонт фасада – 3.5%, ремонт фундамента многоквартирных домов – 0.1%, иной ремонт – 3.0%.

Максимальные затраты на капитальный ремонт многоквартирных домов приходились на город Томск – 779.9 миллионов рублей, что составляет 69.2% от областного показателя. На конец 2018 года 2844 многоквартирных жилых дома требовали капитального ремонта, что на 10.8% меньше, чем на конец 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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