В Томской области объявлена охота на бурого медведя
Добыча медведей на территории Томской области весной 2019 года будет разрешена с 21 марта по 19 мая, - сообщает департамент охотничьего и рыбного хозяйства.
Прием заявлений от охотников стартовал 11 марта. Информация о местах подачи заявлений и графике работы размещена на сайте.
Что получить разрешения, надо оплатить госпошлину в размере 650 рублей, за изъятие одной особи медведя охотникам необходимо оплатить сбор за пользование объектами животного мира — 3 тысяч рублей.
По численности медведя (количество особей на 1 кв. км) Томская область занимает первое место в Сибири. Также превысили оптимальную численность бобр и соболь. Минприроды предложило вывести этих животных из лимитируемых видов.
За последние 6 лет благодаря системе охранных мероприятий также выросла численность лося — с 26 до 44 тысяч особей и северного оленя — с 15 до 22 тысяч особей.
ИСТОЧНИК KP.RU