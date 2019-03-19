В Томской области объявлена охота на бурого медведя

СЕГОДНЯ 11:21 2019-03-19T11:21:41+03:00

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Добыча медведей на территории Томской области весной 2019 года будет разрешена с 21 марта по 19 мая, - сообщает департамент охотничьего и рыбного хозяйства.

Прием заявлений от охотников стартовал 11 марта. Информация о местах подачи заявлений и графике работы размещена на сайте.

Что получить разрешения, надо оплатить госпошлину в размере 650 рублей, за изъятие одной особи медведя охотникам необходимо оплатить сбор за пользование объектами животного мира — 3 тысяч рублей.

По численности медведя (количество особей на 1 кв. км) Томская область занимает первое место в Сибири. Также превысили оптимальную численность бобр и соболь. Минприроды предложило вывести этих животных из лимитируемых видов.

За последние 6 лет благодаря системе охранных мероприятий также выросла численность лося — с 26 до 44 тысяч особей и северного оленя — с 15 до 22 тысяч особей.

ИСТОЧНИК KP.RU