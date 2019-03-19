Каждый 10-ый томский автомобиль – праворульный

СЕГОДНЯ 10:40 2019-03-19T10:40:40+03:00

Если брать только наш регион, то каждый четвертый автомобиль — праворульный. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», 1 января 2019 года в России было зарегистрировано 3,34 млн легковых автомобилей, что соответствует 7,7% всего автопарка страны.

Причем , 90% всех праворульных автомобилей зарегистрированы в Сибири и на Дальнем Востоке. В сумме — почти 3 миллиона автомобилей. Если брать только наш регион, то каждый четвертый автомобиль — праворульный.

В Томской области статистика говорит о том, что с правым рулем продается каждый 10-й автомобиль. По данным Томскстата за 2017 год, на 1000 человек, в среднем, приходится 276 автомобилей. То есть концентрация «японцев» в два раза больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. В Приволжском, Северо-Западном и Центральном федеральных округах количество праворульных машин не превышает и 0,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU