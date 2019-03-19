Поликлиника «на колесах» отправилась колесить по Томской области

СЕГОДНЯ 09:46 2019-03-19T09:46:18+03:00

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Сегодня утром, 19 марта, отправилась в рейс третья экспедиция автомобильной поликлиники «Маршрут здоровья». Она посетит удаленные населенные пункты восьми районов Томской области.

«Маршрут здоровья» — региональный проект, который стартовал в 2017 году. Идея родилась как дополнение к «Плавучей поликлинике».

Поликлиника на теплоходе может работать только в период навигации и только в селах, расположенных вдоль судоходных рек. А автомобильная поликлиника – сможет заехать вглубь районов.

В каждую из экспедиций бригада посещает порядка 60 населенных пунктов, врачи ведут осмотр около девяти тысяч жителей. В планах медиков на этот год — работа в Бакчарском, Первомайском, Зырянском, Кожевниковском, Чаинском, Тегульдетском, Молчановском районах и городе Кедровый, с которого начнется третья экспедиция. В этом году медики сделают акцент на профилактике выявленных факторов риска.

ИСТОЧНИК KP.RU