Малышке с «синдромом счастливой куклы» срочно нужна помощь

СЕГОДНЯ 06:50 2019-03-19T06:53:45+03:00

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У 3-х летней Вилены из города Стрежевого синдром Ангельмана.обусловленный нарушением 15-й хромосомы. Из-за частых улыбок и смеха таких детей заболевание по-другому называют «синдромом Петрушки» или «синдромом счастливой куклы». Заболевание это сопряжено с целым «букетом» патологий: это задержка психического развития, нарушения сна, хаотические движения рук. Как правило, такие малыши испытывают трудности с ходьбой и почти не говорят.

Вилена уже несколько раз проходила курсы реабилитации, раза в неделю она посещает занятия по сенсорной интеграции, психолога и дефектолога. Теперрь ей необходима реабилитация в Москве. Родители девочки обратились за помощью в благотворительный фонд «Обыкновенное чудо».

«Мы просим помощи для прохождения курса в Инклюзивном центре раннего развития «Я есть!» в Москве. Мы верим в чудо и нашу доченьку», — рассказала мама малышки.

Для реабилитации ребенка в столице требуются 208 тысяч рублей. Все, кто может помочь маленькой Вилене, могут обратиться на сайт фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU