Томские евреи намерены восстановить здание солдатской синагоги

СЕГОДНЯ 06:08 2019-03-19T06:24:26+03:00

Это первая солдатская синагога в России, единственная деревянная синагога в мире. Фото 1910 года с pastvu.com

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Почти 3 миллиона рублей собирается привлечь Еврейская община Томска, чтобы приступить к реставрации здания бывшей солдатской синагоги на пр. Фрунзе.15. Это объект культурного наследия регионального значения: первая солдатская синагога в России, единственная деревянная синагога в мире. Для подготовки проектной документации организация уже подала заявку на получение президентского гранта на сумму 2,9 миллиона рублей. Недостающие средства (750 тысяч рублей) энтузиасты изыщут самостоятельно.

В заявке на сайте Фонда президентских грантов отмечено, что «Проект позволит восстановить уникальный внешний вид, включая старинную резьбу и утраченные в настоящий момент купола. Проект реставрации предполагается с учетом открытия отдельной площадки для создания единственного за Уралом Центра толерантности с Музеем истории евреев Сибири». Авторы идеи уверены, что экспозиция по истории, культуре и религии еврейского народа будет интересна как гостям Томска, так школьникам и студентам.

Отметим, что солдатская синагоги была построена в Томске в 1872 году, в 1906 году пережила пожар, а в годы советской власти здесь находилась сначала школа беспризорников, а затем общежитие для сотрудников ТГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU