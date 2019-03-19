Физрук и ученик, обругавшие друг друга матом, помирились в Томске

СЕГОДНЯ 01:14 2019-03-19T01:20:15+03:00

Чтобы восстановить мир между педагогом и учащимся, пришлось вмешаться городским чиновникам от образования

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Департамент образования г. Томска сообщил о благополучном завершении конфликта в городской школе №35, где преподаватель физкультуры и ученик 9-го класса проявили неуважение друг к другу, используя нецензурную брань. Подросток снял разговор с учителем на видео, этот ролик получил широкое обсуждение по всей России.

Такая скандальная слава оказалась ненужной никому – ни школе, ни учителю, ни семье мальчика, которого стали травить за неуважение к старшим и называть в сети «павликом морозовым». Мать мальчика заявила, что намерена добиться увольнения педагога. В школе прошло внутреннее служебное расследование. К делу подключилась специально созданная комиссия городского департамента образования.

К счастью, у всех сторон конфликта хватило мудрости пойти навстречу друг другу. История закончилось примирением сторон, мальчик и учитель взаимно извинились.

Однако резонансный случай стал поводом для томских школ провести у себя классные часы и родительские собрания, посвященные взаимоотношениям детей и педагогов.

Кстати, сам подросток, замешанный в скандале с физруком. Намерен по завершении учебного года перейти в другую школу. По словам его матери, в его адрес до сих пор поступают угрозы и оскорбления.

ИСТОЧНИК KP.RU