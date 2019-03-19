2019-03-19T01:20:15+03:00
Общество

Физрук и ученик, обругавшие друг друга матом, помирились в Томске

Чтобы восстановить мир между педагогом и учащимся, пришлось вмешаться городским чиновникам от образования
Татьяна Щукина
Поделиться:
Подросток и учитель взаимно извинилисьПодросток и учитель взаимно извинилисьФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Департамент образования г. Томска сообщил о благополучном завершении конфликта в городской школе №35, где преподаватель физкультуры и ученик 9-го класса проявили неуважение друг к другу, используя нецензурную брань. Подросток снял разговор с учителем на видео, этот ролик получил широкое обсуждение по всей России.

Такая скандальная слава оказалась ненужной никому – ни школе, ни учителю, ни семье мальчика, которого стали травить за неуважение к старшим и называть в сети «павликом морозовым». Мать мальчика заявила, что намерена добиться увольнения педагога. В школе прошло внутреннее служебное расследование. К делу подключилась специально созданная комиссия городского департамента образования.

К счастью, у всех сторон конфликта хватило мудрости пойти навстречу друг другу. История закончилось примирением сторон, мальчик и учитель взаимно извинились.

Однако резонансный случай стал поводом для томских школ провести у себя классные часы и родительские собрания, посвященные взаимоотношениям детей и педагогов.

Кстати, сам подросток, замешанный в скандале с физруком. Намерен по завершении учебного года перейти в другую школу. По словам его матери, в его адрес до сих пор поступают угрозы и оскорбления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Томские евреи намерены восстановить здание солдатской синагоги
Педофил, освободившись из колонии, изнасиловал девочку в Томске
Победителем томского фестиваля «Народная рыбалка» стала женщина
Томская область направит на ремонт дорог свыше 5,8 миллиарда рублей
Томичи смогут заняться скандинавской ходьбой с Ириной Слуцкой
В Томске сегодня пройдет «День дружбы народов» в честь весны
Утопленницу из Инстаграм спасли томские моржи
Увлеченных отцов приглашают записаться в томскую «Папа-школу»
Часть Томска, поселки Озерки и Росинка остались без света в понедельник
Томичи провели акцию «Пробуждение» и облились холодной водой
Студентка из Томска оценила военную безопасность в Африке
Томичи смогут попасть в Новосибирск менее, чем за час
У томских менеджеров почти самая маленькая зарплата среди коллег в Сибири
Томичка переписала всю недвижимость на мать, чтобы оставить бывшего мужа с носом
Москва передает Томску 10 списанных трамваев
Миграционная служба «разрушила» брак иностранки с томичом
В этом году в Томске капитально отремонтируют 7 улиц
Инвалиды покажут красоту и таланты на форуме «ВСЕ с ВОИ» в Томске
В томском аэропорту утром произошла пожарная тревога
Томичей предупреждают о новой схеме мошенничества
Томичу грозит срок за продажу «шпионского смайлика» в интернете
Ледовзрывные работы на Томи и Оби начнутся с 18 марта
Место крупнейшей свалки под Томской приведут в порядок за 447 млн рублей
Жительница Томской области избила пристава скалкой
Томичка выиграла 1 миллион рублей в «Русском лото»
Томич едва не убил чайником бывшую жену из-за оскорблений
100-летняя томичка примет поздравления с юбилеем в четверг