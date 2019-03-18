Педофил, освободившись из колонии, изнасиловал девочку в Томске

СЕГОДНЯ 17:51 2019-03-18T17:56:34+03:00

Ранее насильник провел в колонии 14 лет за аналогичное преступление

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Следственный комитет РФ по Томской области сообщил о вынесении обвинительного приговора 53-летнему жителю Красноярского края, который переехав в Томск, надругался над двумя его юными жительницами.

«В августе 2017 года он совершил изнасилование 18-летней девушки, на которую напал вечером в районе Иркутского тракта. В декабре 2017 года он в том же районе совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки». – сообщила пресс-служба томского СК.

В ведомстве пояснили, что мужчина при нападении угрожал девочкам убийством, используя нож и физическое преимущество.

Подсудимый был признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса, и в совокупности суд приговорил его к 25 годам лишения свободы в колонии особого режима. Сам мужчина свою вину не признал. Ранее он отбывал наказание в виде 14 лет лишения свободы за совершение аналогичного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU