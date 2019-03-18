Томская область направит на ремонт дорог свыше 5,8 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 08:35 2019-03-18T08:35:27+03:00

В перечень объектов ремонта теперь входят дороги не только агломерации, но и региональные и межмуниципальные Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В этом году наш регион продолжит реализацию масштабных дорожных проектов. Об этом журналистам сообщил заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.

Ремонт с участием федеральных средств продолжится в рамках стартовавшего президентского национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общий объем финансирования составит свыше 2,55 миллиарда рублей, из них 1,76 миллиарда рублей — федеральные средства. Также продолжится региональный приоритетный проект «Дороги», на который губернатор Сергей Жвачкин четвертый год подряд выделяет по полмиллиарда рублей.

В перечень объектов ремонта теперь входят дороги не только агломерации, но и региональные и межмуниципальные. По национальному проекту область отремонтирует более 112 километров региональных дорог, а также улично-дорожной сети Томска и ЗАТО Северск. В рамках губернаторской программы запланировано отремонтировать около 90 километров местных дорог и обустроить 5,7 км пешеходных дорожек в муниципальных образованиях.

Кроме того, будет продолжена региональная подпрограмма освещения дорог в населенных пунктах — в селе Зоркальцево Томского района и поселке Предтеченск, который входит в черту Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU