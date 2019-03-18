2019-03-18T08:21:51+03:00
Спорт

Томичи смогут заняться скандинавской ходьбой с Ириной Слуцкой

Открыта онлайн-регистрация на участие в проекте
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Проект стартует в нашем городе на Новособорной площади 24 марта.Проект стартует в нашем городе на Новособорной площади 24 марта.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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В Томске пройдет местный этап всероссийского проекта «Ходи, Россия!». Он стартует в нашем городе на Новособорной площади 24 марта.

Инициатор проекта — фигуристка, заслуженный мастер спорта и общественный деятель Ирина Слуцкая — примет участие в официальном открытии фестиваля, а затем пройдет с гостями и участниками события по организованной для скандинавской ходьбы дистанции.

- Многие знают Томск, как город студентов, который отзывчиво принимает новые научные идеи, веяния и настроения. Мы хотим максимально подробно рассказать об этом полезном и доступном практически для всех виде спорта. Надеюсь, что наши обучающие мастер-классы понравятся горожанам, а скандинавская ходьба станет традиционным и увлекательным видом физкультуры для томичей, — сказала Ирина Слуцкая.

Участие в фестивале бесплатное, начало в 11:00. Весь необходимый инвентарь участникам выдадут на площадке.

Узнать подробную информацию и зарегистрироваться онлайн можно на сайте Добровольного физкультурного союза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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