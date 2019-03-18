В Томске сегодня пройдет «День дружбы народов» в честь весны

СЕГОДНЯ 08:03 2019-03-18T08:03:55+03:00

Можно поучаствовать в мастер-классах и сфотографироваться в традиционных костюмах

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В Томском политехническом университете пройдет Праздник весны. Его участниками станут иностранные студенты. Гостей праздника ждет концерт, во время которого можно будет услышать таджикские, украинские, белорусские, китайские песни, увидеть киргизские, русские, татарские, тувинские, казахские и другие национальные танцы, в том числе и армянский танец невесты.

Так, можно будет увидеть выставки аксессуаров для корейских барабанов, белорусского народного творчества, якутских украшений, китайских традиционных атрибутов. Кроме того, принять участие в мастер-классах по оригами, написании имени на японском языке, научиться вырезать из бумаги традиционные китайские узоры или попрактиковаться в игре на древнем якутском музыкальном инструменте — хомусе.

Также гостей праздника ждет обширная игровая программа: японская игра кендама, которая развивает ловкость и координацию, настольные корейские игры хато, конги-нори, киргизские национальные игры «альчики», «жолук таштамай», якутские игры «хабылык» и «хаамыска», индийская командная игра кабадди и многое другое.

Всех желающих ждут сегодня, 18 марта, в 18:00 в Международном культурном центре ТПУ (ул. Усова, 13в).

ИСТОЧНИК KP.RU