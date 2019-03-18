Утопленницу из Инстаграм спасли томские моржи

СЕГОДНЯ 07:22 2019-03-18T07:22:15+03:00

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Необычный «улов» продемонстрировал местный спортсмен в Инстаграм. Он опубликовал пост о найденной в озере Боярском (недалеко от города) теле девушки.

Утопленница оказалась реквизитом для промо-акции сериала «Мертвое озеро», который появился на платформе ТНТ-PREMIER. Креативная инсталляция появилась на томском озере.

По сюжету сериала детектив из Москвы прилетает в северный городок, чтобы раскрыть убийство дочери миллиардера - владельца урановых рудников. Обнаженное тело девушки найдено у стелы на месте ритуальных жертвоприношений духу озера. Рядом с этим озером и находятся урановые рудники. Расследуя убийство, столичный детектив погружается в жизнь таинственного города за полярным кругом. У него появляются версии и подозреваемые – от саамских шаманов, живущих в юртах, до членов совета директоров, прилетающих в Чангадан на частных самолетах. Но реальность не укладывается в его версии. Смотрите прямо сейчас на платформе ТНТ-PREMIER: https://tnt-premier.ru

ИСТОЧНИК KP.RU