2019-03-18T07:22:15+03:00
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Утопленницу из Инстаграм спасли томские моржи

В озере Боярском нашли тело девушки
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Вот такая необычная находка!Вот такая необычная находка!
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Необычный «улов» продемонстрировал местный спортсмен в Инстаграм. Он опубликовал пост о найденной в озере Боярском (недалеко от города) теле девушки.

Утопленница оказалась реквизитом для промо-акции сериала «Мертвое озеро», который появился на платформе ТНТ-PREMIER. Креативная инсталляция появилась на томском озере.

По сюжету сериала детектив из Москвы прилетает в северный городок, чтобы раскрыть убийство дочери миллиардера - владельца урановых рудников. Обнаженное тело девушки найдено у стелы на месте ритуальных жертвоприношений духу озера. Рядом с этим озером и находятся урановые рудники. Расследуя убийство, столичный детектив погружается в жизнь таинственного города за полярным кругом. У него появляются версии и подозреваемые – от саамских шаманов, живущих в юртах, до членов совета директоров, прилетающих в Чангадан на частных самолетах. Но реальность не укладывается в его версии. Смотрите прямо сейчас на платформе ТНТ-PREMIER: https://tnt-premier.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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