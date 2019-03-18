Увлеченных отцов приглашают записаться в томскую «Папа-школу»

СЕГОДНЯ 07:14 2019-03-18T07:17:24+03:00

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В городе Томске объявлен набор в школу для пап, занятия в которой начнутся со следующей недели и продлятся 2 месяца. Мужчины будут обучаться раз в неделю в вечернее время по 2 часа. Запланированы 7 занятий по темам: «Я — папа», «Моя семья», «Права и обязанности отцов», «Здоровый ребенок», «Мой ребенок растет», «Общение с ребенком», «Право ребенка на отца», «Мой отец — молодец». В ходе обучения отцы получат новые знания и навыки, а также обсудят свои семейные трудности со специалистами и друг другом.

Мероприятие организовано Советом отцов при уполномоченном по правам ребенка в Томской области. Представители организации убеждены, что обучение в «Папа-школе» поможет отцам более активно участвовать в воспитании детей и позволит им эффективно формировать благоприятную атмосферу в своей семье.

Отметим, что формат «школы для пап» уже опробован в ряде городов России.

Обучение в «Папа-школе» бесплатное, требуется предварительная запись по телефонам 91-75-56, 22-92-01.

ИСТОЧНИК KP.RU