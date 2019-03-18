2019-03-18T05:18:44+03:00
Недвижимость

Часть Томска, поселки Озерки и Росинка остались без света в понедельник

Энергетики будут до вечера проводить плановый ремонт сетей
Татьяна Щукина
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Сегодня многим томичам придется посидеть без светаСегодня многим томичам придется посидеть без светаФото: Мария ЛЕНЦ
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В понедельник, 18 Марта, на двух десятках улиц Томска с утра было временно прекращено электроснабжение. По информации ООО «Горсети», отключение связано с необходимостью плановых ремонтных работ.

До вечера света нет будет по следующим адресам:

С 08:00 до 17:00 -

• г. Томск ул. Блок-Пост 39-41,39/2,41/3ст1,41/3ст2

• г. Томск ул. Профсоюзная 28/1,28/1стр.3,28/1стр.6,28/1стр.8

С 09:00 до 10:00 -

• г. Томск ул. Беленца Алексея 14,17

• г. Томск пер. Нахановича 7

• г. Томск пр-кт Ленина 80,95-99,97-а

• г. Томск ул. Гагарина 10,13,19,23

С 09:00 до 16:30 -

• г. Томск ул. Белая 20

• г. Томск ул. Октябрьская 20,20-д

• г. Томск Ачинская ул 2-4,5-а,5-астр.1,7,8,8/1,12-14

• г. Томск Октябрьская ул 14-18,16/1,16а,22-24,23-39,24/2,29/1,43

• г. Томск Нагорный пер 10-12

• г. Томск Белая ул 5,5/1,6-18,8/1,8/2,8а,9,10а,14/1,14/2,18/1

С 09:00 до 17:00 -

• г. Томск ул. Пролетарская 3

• г. Томск ул. Мельничная 12,23,27-35,29/1,35/1,69-75,73а

• г. Томск ул. Войкова 75а

• г. Томск ул. Бердская 2

• г. Томск Комсомольский пер 3а,7-11,8-16,11/1

• г. Томск Заливная ул 1-3

• г. Томск Батенькова пер 17/1

• г. Томск Аптекарский пер 7

• г. Томск ул. Ивановского 10/1

• Поселок Озерки ул. Олега Крутикова 1,2,5,6-8,9-11

• Поселок Озерки ул. Юрия Селявского 5,8-12

• Поселок Озерки СТ "Роща" уч.113,уч.114,уч.115

• Поселок Озерки ул. Александра Гилева 2-6,14

• Поселок Озерки ул. Сергея Кляйна 6-8,12-14

• П. Росинка . .

ИСТОЧНИК KP.RU

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