2019-03-16T08:23:32+03:00
Общество

Студентка из Томска оценила военную безопасность в Африке

Ксения Попова рассказала о проблемах Сахельской пятёрки
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: Полина Паюсовафото: Полина Паюсова
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С 14 по 16 марта в Уральском федеральном университете студентка ТГУ Ксения Попова приняла участие в международном молодежном конвенте. Она рассказала о проблемах Сахельской пятёрки.

Сахельская пятёрка — союз африканских стран, образованный в 2014 году для решения проблем терроризма и наркоторговли. В его состав входят Буркина-Фасо, Чад, Мали, Мавритания и Нигер.

«Франция взяла на себя обязательство помогать финансово и дипломатически своим бывшим колониям, однако её помощь мало влияет на решение проблемы, — заключает Ксения. — Для стабилизации ситуации необходимо наладить механизмы управления внутри стран».

Приезжая студентка отметила высокий уровень организации научного конвента, заявив, что это ценный опыт и новый научный интерес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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