Томичи смогут попасть в Новосибирск менее, чем за час

СЕГОДНЯ 08:16 2019-03-16T08:16:13+03:00

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С 3 июня по 26 октября полеты по маршруту Новосибирск – Томск - Новосибирск будут выполняться ежедневно. Перевозчик авиакомпания S7 Airlines сообщает, что с 16 апреля самолеты будут курсировать по указанному направлению пять раз в неделю.

Вылеты по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям, а уже в период с 3 июня по 26 октября рейсы станут ежедневными.

Перелеты на современных лайнерах Embraer-170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров, будут длиться менее часа.

Лайнеры будут вылетать из Новосибирска в 12:00 по местному времени, обратно из Томска будут отправляться 13:30. Время прибытия в Новосибирск – 14:25.

Добавим, что цена билета – 1200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU