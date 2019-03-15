2019-03-15T09:59:12+03:00
Общество

Томичка переписала всю недвижимость на мать, чтобы оставить бывшего мужа с носом

Однако это не спасло ее от взыскания задолженности
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В дело вмешались судебные приставыВ дело вмешались судебные приставыФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Должница переоформила на свою мать всю дорогую недвижимость, чтобы исключить иски от бывшего мужа, - сообщили в пресс-службе судебных приставов по Томской области.

В ходе раздела имущества суд обязал томичку выплатить экс-супругу более 3,5 миллионов рублей. Пристав обратила взыскание на зарплату должницы, а также арестовала автомобиль. Таким образом удалось погасить около 550 тысяч рублей. Всю недвижимость – нежилые помещения ответчица успела оформить на свою маму, а та, в свою очередь, продала другому члену семьи.

Тогда пристав направила в суд заявление признать все сделки недействительными. Судья согласился с этим и не позволил гражданке уйти от ответственности.

В результате на нежилые помещения был наложен арест. Предварительная оценка имущества составила порядка пяти млн. руб. В случае, если долг не буден погашен, в дальнейшем недвижимостью займется профессиональный оценщик, после чего она будет реализована на торгах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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