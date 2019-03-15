2019-03-15T09:42:35+03:00
Схема проезда

Москва передает Томску 10 списанных трамваев

Они прибудут в город к концу лета
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Срок эксплуатации трамвая - 16-18 лет, но в провинции - гораздо дольшеСрок эксплуатации трамвая - 16-18 лет, но в провинции - гораздо дольшеФото: Иван МАКЕЕВ
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Как сообщает мэрия, муниципалитет Москвы подтвердил, что готов безвозмездно передать Томску 10 трамвайных вагонов, списанных в «Мосгортрансе». Они прибудут в город в конце лета.

Ничего нового, на самом деле, в данной ситуации нет. Три года назад 5 «новых» трамваев также приехали в Томск из столицы. После ремонта они прекрасно работают до сих.

На сегодняшний день «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) Томска обслуживает 5 трамвайных маршрутов, подвижной состав насчитывает 45 трамваев. Известно, что эксплуатационный ресурс вагона составляет 16-18 лет, но на деле, выходит и гораздо дольше. В настоящее время процент износа томского парка составляет 86,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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