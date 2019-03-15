Москва передает Томску 10 списанных трамваев
Как сообщает мэрия, муниципалитет Москвы подтвердил, что готов безвозмездно передать Томску 10 трамвайных вагонов, списанных в «Мосгортрансе». Они прибудут в город в конце лета.
Ничего нового, на самом деле, в данной ситуации нет. Три года назад 5 «новых» трамваев также приехали в Томск из столицы. После ремонта они прекрасно работают до сих.
На сегодняшний день «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) Томска обслуживает 5 трамвайных маршрутов, подвижной состав насчитывает 45 трамваев. Известно, что эксплуатационный ресурс вагона составляет 16-18 лет, но на деле, выходит и гораздо дольше. В настоящее время процент износа томского парка составляет 86,8%.
ИСТОЧНИК KP.RU