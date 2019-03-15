2019-03-15T09:21:52+03:00
Общество

Миграционная служба «разрушила» брак иностранки с томичом

Также женщина получила отказ на вид на жительство
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Свадьбу гражданки признали "уткой"Свадьбу гражданки признали "уткой"Фото: Евгения ГУСЕВА
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В августе 2018 года сотрудниками миграционной службы совместно с ФСБ и прокуратурой удалось вычислить иностранную гражданку, которая вступила в фиктивный брак, чтобы не платить квоту.

В феврале 2019 года решением районного суда Томской области ее брак был признан недействительным. А в марте было вынесено решение об аннулировании ранее выданного разрешения на временное проживание. Кроме того, женщине отказали в выдаче вида на жительство. Гражданке пришлось оформлять все документу на проживание и работу законным путем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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