Миграционная служба «разрушила» брак иностранки с томичом

СЕГОДНЯ 09:20 2019-03-15T09:21:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В августе 2018 года сотрудниками миграционной службы совместно с ФСБ и прокуратурой удалось вычислить иностранную гражданку, которая вступила в фиктивный брак, чтобы не платить квоту.

В феврале 2019 года решением районного суда Томской области ее брак был признан недействительным. А в марте было вынесено решение об аннулировании ранее выданного разрешения на временное проживание. Кроме того, женщине отказали в выдаче вида на жительство. Гражданке пришлось оформлять все документу на проживание и работу законным путем.

ИСТОЧНИК KP.RU