2019-03-15T08:54:11+03:00
Схема проезда

В этом году в Томске капитально отремонтируют 7 улиц

А также ликвидируют 8 участков, где часто происходят ДТП
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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По региональным объектам нацпроекта выбраны все исполнители дорожных работПо региональным объектам нацпроекта выбраны все исполнители дорожных работФото: Артем КИЛЬКИН
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Администрация Томска определится с подрядчиками нацпроекта по ремонту дорог в конце марта – начале апреля.

В текущем году мэрия планирует отремонтировать за счет федерального бюджета семь улиц: Усова, Большую Подгорную, Мичурина, Демьяна Бедного, Иркутский тракт, Смирнова и проспект Ленина.

Также необходимо выполнить мероприятия по ликвидации восьми мест концентрации ДТП — заменить старые дорожные знаки, установить ограждения и три новых светофора.

По региональным объектам нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные работы» выбраны все исполнители дорожных работ.

С переходом федерального проекта по ремонту автодорог в статус нацпроекта еще более ужесточены требования к качеству выполняемых работ, соответственно, повышаются контроль и ответственность исполнителей на всех уровнях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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