В этом году в Томске капитально отремонтируют 7 улиц
Администрация Томска определится с подрядчиками нацпроекта по ремонту дорог в конце марта – начале апреля.
В текущем году мэрия планирует отремонтировать за счет федерального бюджета семь улиц: Усова, Большую Подгорную, Мичурина, Демьяна Бедного, Иркутский тракт, Смирнова и проспект Ленина.
Также необходимо выполнить мероприятия по ликвидации восьми мест концентрации ДТП — заменить старые дорожные знаки, установить ограждения и три новых светофора.
По региональным объектам нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные работы» выбраны все исполнители дорожных работ.
С переходом федерального проекта по ремонту автодорог в статус нацпроекта еще более ужесточены требования к качеству выполняемых работ, соответственно, повышаются контроль и ответственность исполнителей на всех уровнях.
ИСТОЧНИК KP.RU