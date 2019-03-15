Инвалиды покажут красоту и таланты на форуме «ВСЕ с ВОИ» в Томске

СЕГОДНЯ 05:08 2019-03-15T05:12:43+03:00

Пройдет обмен опытом, кулинарное шоу и набор в школу моделей

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В пятницу, 15 марта, в Томске начнется II региональный культурно-образовательный форум «ВСЕ с ВОИ», участниками которого станут активные представители «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ).

Как сообщила пресс-служба администрации Томской области, форум буде продолжаться в течение трех дней.

В пятницу в 10 часов в бизнес-корпусе ТГУ пройдет пленум регионального отделения ВОИ, а также образовательные программы форума и обмен опытом организации работы на местах.

В субботу, 16 марта, в 15 часов в кафе «Этюд» развлекательного комплекса «Факел» состоится конкурс «Серебряный фонд ВОИ» с участием представителей общества старше 55 лет. Старшее поколение проявят себя в кулинарии, творчестве и бытовых навыках.

В воскресенье, 17 марта, в 12 часов в комплексе «Факел» панируется самая красивая часть форума: кастинг в школу моделей «Особая мода» — единственная в России она готовит моделей с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU