В томском аэропорту утром произошла пожарная тревога

СЕГОДНЯ 04:51 2019-03-15T04:51:16+03:00

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Сегодня рано утром, в 6:45 в аэропорту "Томск" сработала пожарная сигнализация. Всем находившимся на тот момент в здании, сказали срочно покинуть помещение и выйти на улицу. судя по видео, которое выложили очевидцы в группу "Регион70" Вконтакте, в аэропорту находилось, не менее 200 человек, ожидающих свои рейсы. К счастью, тревога оказалась ложной, сработала сигнализация на запах дыма. вероятнее всего, причиной стало курение одного из пассажиров. После выяснения обстоятельств, людям разрешили вернуться в здание. Работа аэропорта в штатном режиме возобновилась.

ИСТОЧНИК KP.RU