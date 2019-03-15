Томичей предупреждают о новой схеме мошенничества

СЕГОДНЯ 04:38 2019-03-15T04:38:18+03:00

Не желательно сообщать свои реквизиты Фото: из открытых источников

Это касается, в первую очередь тех, чей номер привязан к банковской карте

Изменить размер текста: A A

Начальник ОМВД по Кировскому району Андрей Стороженко рассказал томичам о новых видах мошенничества, которые появились недавно и в Томске

Томичам не рекомендуется при размещении информации на сайтах купли-продажи сообщать реквизиты своей карты для перевода задатка онлайн, не переходить по подозрительным ссылкам на сайты, которые приходят в смс-сообщениях, не верить информации о блокировке карты с незнакомых телефонных номеров.

По словам участников встречи основными жертвами мошенников остаются одинокие люди пенсионного возраста

Памятку о видах мошенничества в Томске можно посмотреть по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU