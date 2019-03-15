Томичей предупреждают о новой схеме мошенничества
Это касается, в первую очередь тех, чей номер привязан к банковской карте
Не желательно сообщать свои реквизитыФото: из открытых источников
Изменить размер текста:
Начальник ОМВД по Кировскому району Андрей Стороженко рассказал томичам о новых видах мошенничества, которые появились недавно и в Томске
Томичам не рекомендуется при размещении информации на сайтах купли-продажи сообщать реквизиты своей карты для перевода задатка онлайн, не переходить по подозрительным ссылкам на сайты, которые приходят в смс-сообщениях, не верить информации о блокировке карты с незнакомых телефонных номеров.
По словам участников встречи основными жертвами мошенников остаются одинокие люди пенсионного возраста
Памятку о видах мошенничества в Томске можно посмотреть по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU