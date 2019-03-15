2019-03-15T04:38:18+03:00
Общество

Томичей предупреждают о новой схеме мошенничества

Это касается, в первую очередь тех, чей номер привязан к банковской карте
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Не желательно сообщать свои реквизитыНе желательно сообщать свои реквизитыФото: из открытых источников
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Начальник ОМВД по Кировскому району Андрей Стороженко рассказал томичам о новых видах мошенничества, которые появились недавно и в Томске

Томичам не рекомендуется при размещении информации на сайтах купли-продажи сообщать реквизиты своей карты для перевода задатка онлайн, не переходить по подозрительным ссылкам на сайты, которые приходят в смс-сообщениях, не верить информации о блокировке карты с незнакомых телефонных номеров.

По словам участников встречи основными жертвами мошенников остаются одинокие люди пенсионного возраста

Памятку о видах мошенничества в Томске можно посмотреть по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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