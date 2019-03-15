2019-03-15T04:44:30+03:00
Происшествия

Томичу грозит срок за продажу «шпионского смайлика» в интернете

Значок мог вести скрытое видеонаблюдение за объектом
Татьяна Щукина
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Продажа значков со скрытой камерой широко распространена в сетиПродажа значков со скрытой камерой широко распространена в сетиФото: из открытых источников
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32-летний житель города Томска предстанет перед судом по обвинению в незаконном сбыте специальных техсредств, предназначенных для негласного получения информации. Мужчина продавал на популярном сайте объявлений значки с возможностью скрытой видеосъемки Продажа таких гаджетов без соответствующей лицензии запрещена законом

«Установлено, что в июле 2018 года обвиняемый, не имея лицензии на реализацию специальных технических средств, предназначенных для получения информации, продал техническое средство в виде значка с изображением «смайлика», позволяющее осуществлять скрытое видеонаблюдение», - сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

В ведомстве сообщили, что обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено, судебное разбирательство пройдет в Октябрьском районном суде.

Сам незадачливый продавец свою вину в преступлении признал полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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