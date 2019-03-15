Томичу грозит срок за продажу «шпионского смайлика» в интернете
32-летний житель города Томска предстанет перед судом по обвинению в незаконном сбыте специальных техсредств, предназначенных для негласного получения информации. Мужчина продавал на популярном сайте объявлений значки с возможностью скрытой видеосъемки Продажа таких гаджетов без соответствующей лицензии запрещена законом
«Установлено, что в июле 2018 года обвиняемый, не имея лицензии на реализацию специальных технических средств, предназначенных для получения информации, продал техническое средство в виде значка с изображением «смайлика», позволяющее осуществлять скрытое видеонаблюдение», - сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.
В ведомстве сообщили, что обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено, судебное разбирательство пройдет в Октябрьском районном суде.
Сам незадачливый продавец свою вину в преступлении признал полностью.
ИСТОЧНИК KP.RU