2019-03-14T15:57:47+03:00
Общество

Ледовзрывные работы на Томи и Оби начнутся с 18 марта

К пилению льда специалисты уже приступили
Татьяна Щукина
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Взрывы льда обойдутся областному бюджету в 8 млн рублейВзрывы льда обойдутся областному бюджету в 8 млн рублейФото: "КП" Архив
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Томская компания «Восток» приступила к пилению льда на реке Томь, - об этом в четверг, 14 марта сообщила пресс-служба областной администрации. Завершить работы планируется до конца недели. А уже на следующей недели в регионе начнут производиться взрывы льда. Работы выполнит предприятие из Кемерова «Кузбасспецвзрыв». Первые участки определены на Оби у деревни Тискино Колпашевского района (с 18 марта) и на Томи у села Батурино (с 20 марта). Чтобы население не беспокоилось из-за звуков характерных хлопков, жители близлежащих населенных пунктов перед взрывами будут оповещены с помощью громкоговорящих устройств.

«Понимая возможное влияние взрывов льда на экосистему рек, мы минимизируем их объемы. Основной акцент сделан все же на пилении. При этом совокупность двух методов в разы ослабляет прочность льда и снижает вероятность заторных явлений, опасных резким подъемом уровней воды во время ледохода», — отметил вице-губернатор Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

В администрации региона сообщили, что на проведение противопаводковых мероприятий в 2019 году из бюджета области выделено 20 млн рублей. Из них 8 млн предусмотрено на ледовзрывные работы, 5 млн — на ледорезные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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