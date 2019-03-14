2019-03-14T15:02:15+03:00
Общество

Место крупнейшей свалки под Томской приведут в порядок за 447 млн рублей

За 20 лет под Новомихайловской накопилось 3 миллиона кубометров мусора
Татьяна Щукина
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Земли под многотонными слоями мусора можно вернуть в природное состояниеЗемли под многотонными слоями мусора можно вернуть в природное состояниеФото: Архив "КП"
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Заместитель мэра Томска Вячеслав Черноус сообщил о предстоящей рекультивации полигона твердых коммунальных отходов у деревни Новомихайловка. Проект вошел в нацпроект «Экология» и на его реализацию будут выделены более 447 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Восстановление земель займет около шести лет.

Свалка под Томском признана экологически опасным объектом. По словам Черноуса, площадь полигона составляет 543 тысячи квадратных метров, и за 20 лет эксплуатации здесь было накоплено более 3 миллионов кубов мусора. Сейчас свалка мусора в этом месте уже запрещена. Рекультивация земель у Новомихайловки начнется в марте 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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