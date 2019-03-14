Место крупнейшей свалки под Томской приведут в порядок за 447 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:57 2019-03-14T15:02:15+03:00

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Заместитель мэра Томска Вячеслав Черноус сообщил о предстоящей рекультивации полигона твердых коммунальных отходов у деревни Новомихайловка. Проект вошел в нацпроект «Экология» и на его реализацию будут выделены более 447 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Восстановление земель займет около шести лет.

Свалка под Томском признана экологически опасным объектом. По словам Черноуса, площадь полигона составляет 543 тысячи квадратных метров, и за 20 лет эксплуатации здесь было накоплено более 3 миллионов кубов мусора. Сейчас свалка мусора в этом месте уже запрещена. Рекультивация земель у Новомихайловки начнется в марте 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU