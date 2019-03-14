2019-03-14T08:45:17+03:00
Общество

Томичка выиграла 1 миллион рублей в «Русском лото»

Семья решила купить автомобиль и сделать ремонт
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Счастливая победительница с огромным чекомСчастливая победительница с огромным чекомФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Семья Ольги Болтруковой из Томска выиграла миллион рублей. Как поделилась радостью счастливица, муж Евгений давно говорил: «Хочу выиграть миллион!». А Ольга мечтала хоть раз в жизни полететь на самолете и побывать в Москве. Благодаря праздничному 1264-му тиражу «Русского лото» их мечты исполнились. Супруги выиграли 1 000 000 рублей!

— На новогодний тираж «Русского лото» муж Евгений купил несколько билетов. Мы их между собой поделили и подписали нашими именами. Днем 1 января во время трансляции тиража у нас были гости, поэтому не смогли проверить результаты. Сделали это позже в интернете. Когда увидели сумму выигрыша, опешили… Счастливым оказался билет Жени, но он тут же подарил его мне, — рассказала Ольга.

Выигрыш супруги собираются потратить на покупку машины и сделать ремонт.

Ольга работает кладовщиком. У них с мужем двое детей. Евгений увлекается рыбалкой и охотой. Ольга любит заниматься огородом

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Томской области избила пристава скалкой
Томич едва не убил чайником бывшую жену из-за оскорблений
100-летняя томичка примет поздравления с юбилеем в четверг
Автобусные маршруты №№3, 5, 23 и 31 могут закрыть в Томске
В Томске на линию «Осторожно: клещи!» поступили первые обращения
В Томске из схемы уберут 4 автобусных маршрута
Томички могут бесплатно пройти маммографию в мартовские субботы
Какой будет новая развязка в Мокрушинский микрорайон Томска
В Томске пройдет праздник в честь 5-летия присоединения Крыма
В Томске пройдет ярмарка вакансий от крупного холдинга
Большое и зеленое: под Томском построят новое кладбище
Лучшего учителя 2018-го года назвали в Томске
Медучреждения Томской области рассказали о подготовке к паводку
Томских пенсионеров научат делать красивый сад в своем дворе
В Томске выберут лучший салон beauty-рынка
Томск посетит генконсул Узбекистана
В новых томских микрорайонах открыли «Почту России»
В городе запускают проект «Томск глазами иностранцев»
Томичи стали на 0,4 % больше потреблять электроэнергии
Более 61% жителей Томска не пользуются ежедневниками
Томич убил своего собутыльника и еще 4 дня хранил его труп
В томском селе УК топила котельную углем с опасным для здоровья креозотом
ООО «Жилсервис «Кировский» ответит за обрушение крыши дома на Вершинина