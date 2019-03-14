Томичка выиграла 1 миллион рублей в «Русском лото»

СЕГОДНЯ 08:45 2019-03-14T08:45:17+03:00

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Семья Ольги Болтруковой из Томска выиграла миллион рублей. Как поделилась радостью счастливица, муж Евгений давно говорил: «Хочу выиграть миллион!». А Ольга мечтала хоть раз в жизни полететь на самолете и побывать в Москве. Благодаря праздничному 1264-му тиражу «Русского лото» их мечты исполнились. Супруги выиграли 1 000 000 рублей!

— На новогодний тираж «Русского лото» муж Евгений купил несколько билетов. Мы их между собой поделили и подписали нашими именами. Днем 1 января во время трансляции тиража у нас были гости, поэтому не смогли проверить результаты. Сделали это позже в интернете. Когда увидели сумму выигрыша, опешили… Счастливым оказался билет Жени, но он тут же подарил его мне, — рассказала Ольга.

Выигрыш супруги собираются потратить на покупку машины и сделать ремонт.

Ольга работает кладовщиком. У них с мужем двое детей. Евгений увлекается рыбалкой и охотой. Ольга любит заниматься огородом

ИСТОЧНИК KP.RU