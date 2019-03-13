2019-03-13T17:26:39+03:00
Умный город

Автобусные маршруты №№3, 5, 23 и 31 могут закрыть в Томске

Пассажиров приглашают принять участие в обсуждении новой маршрутной сети города
Татьяна Щукина
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Мэрия Томска планирует актуализировать схему движения маршрутных автобусов в городе к 2010 оду. Обсуждение предложений уже началось. В среду в администрации Ленинского района прошла встреча представителей департамента городского хозяйства, Центра организации и контроля пассажироперевозок и Трамвайно-троллейбусного с членами Совета ветеранов. Некоторые из предложений наверняка не понравятся многим горожанам.

«Без изменений предлагается оставить маршруты 15 автобусов, следующих под №№ 4, 8/9, 11, 12, 13/14, 19, 20, 22, 25/52, 26, 29, 30/33, 38. Маршруты №№ 3, 5, 23 и 31, полностью дублирующие другие маршруты, предлагается закрыть», - по итогам минувшего обсуждения сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Горожан, имеющих отличные от предложенных мнения по изменению маршрутной сети, приглашают высказывать свое мнение.

Для этого необходимо обратиться в Центр организации и контроля пассажироперевозок по почте raspisanie@admin.tomsk.ru или по адресу: проспект Мира 52, или по телефонам 28-29-06 и 28-29-05.

Проект схемы будет опубликован на сайте администрации города Томска после 20 марта. Далее планируется организовать площадки для обсуждения схемы с общественностью на базе всех районных администраций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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