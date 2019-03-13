В Томске на линию «Осторожно: клещи!» поступили первые обращения

СЕГОДНЯ 12:46 2019-03-13T12:46:15+03:00

Самый эффективный способ защиты от клеща - это прививка. Фото: из открытых источников

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Круглосуточно звонки от жителей принимают по телефонам (3822) 516-616 и 8-800-350-88-50 (бесплатная услуга для населения).

Первые обращения касались вопросов вакцинации. Привиться от клещевого энцефалита можно круглогодично, однако рекомендуется ставить первую прививку осенью, вторую — через 5-7 месяцев. Ревакцинацию необходимо делать через год и затем каждые три года. Экстренная вакцинация проводится не менее чем за две недели до возможного контакта с клещом.

Департамент здравоохранения Томской области закупил 74 тысячи доз вакцин против клещевого энцифалита и пять тысяч доз противоклещевого иммуноглобулина для случаев, когда присасывание клеща уже произошло.

В апреле в Томской области начнут работать пункты серопрофилактики, до этого взрослых пациентов с присасыванием клеща в Томске круглосуточно принимают в медсанчасти № 2 (ул. Бела Куна, 3) и межвузовской поликлинике (ул. Киевская, 74), детей — в приемном покое детской больницы № 1 (Московский тракт, 4).

Жителям сельских районов нужно обращаться в приемные покои районных больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU