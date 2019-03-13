В Томске из схемы уберут 4 автобусных маршрута

СЕГОДНЯ 12:37 2019-03-13T12:37:22+03:00

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В начале недели был представлен проект новой маршрутной сети Томска. Он будет утвержден администрацией после обсуждения с горожанами.

Прежними и неизменными останутся 15 существующих маршрутов: №№ 4, 8/9, 11, 12, 13/14, 19, 20, 22, 25/52, 26, 29, 30/33, 38. Маршруты №№ 3, 5, 23 и 31 могут ликвидировать с 2020 года. Мэрия предлагает убрать их по причине того, что они дублируются.

Как отметили в пресс-службе администрации, на всех автобусах должны действовать единые требования, касающиеся возраста транспорта (не старше 10 лет) и их технического состояния, доступности для инвалидов и других факторов. Создана рабочая группа по изменению маршрутной сети в масштабах агломерации.

Совет ветеранов предложил чиновникам обеспечить проезд с Каштака до дачных участков в поселке Нижний склад. Один из вариантов — проложить туда маршруты автобусов № 101 и 112. Кроме того на встрече было предложено запустить укороченный рейс автобуса № 442 в часы пик.

ИСТОЧНИК KP.RU