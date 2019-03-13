2019-03-13T11:55:10+03:00
Здоровье

Томички могут бесплатно пройти маммографию в мартовские субботы

Онкологический диспансер объявил Дни открытых дверей
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В Томске обследование будет организовано в городских больницахВ Томске обследование будет организовано в городских больницахФото: из открытых источников
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В две мартовские субботы — 16 и 23 марта — в Томской области пройдет акция «Женский день: не проспи симптомы рака». Женщины смогут попасть на обследование к лучшим специалистам.

В Томске обследование будет организовано в городских больницах № 2 и № 3, а также в Томском областном онкологическом диспансере (пр. Ленина,115). Здесь же, в онкодиспансере, 14 и 15 марта будет вестись предварительная запись по телефону: 8 (3822) 909-577.

Участие в акции также примут больницы Северска и Стрежевого, а также несколько районных больниц — Асиновская, Парабельская, Колпашевская, Тегульдетская, Зырянская, Бакчарская, Шегарская, Кривошеинская, Чаинская и Томская.

Подробнее о процедуре маммографического обследования можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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