Какой будет новая развязка в Мокрушинский микрорайон Томска
Появилась схема-план дороги на Богашевском тракте
Общая стоимость проекта – около 1,9 миллиарда рублейФото: из открытых источников
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Администрация города планирует завершить строительство этой развязки до 2021 года, общая стоимость проекта – около 1,9 миллиарда рублей, стоимость строительства шестиполосной дороги на Богашевском тракте - 700 миллионов рублей.
Мэрия выкупит участки ряда домов на Коларовском тракте и улице 19-й Гвардейской дивизии под строительство новой дороги к строящейся развязке на 76 километре. Дома, стоящие вблизи строительства, будут снесены.
.Фото: из открытых источников
ИСТОЧНИК KP.RU