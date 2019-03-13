Какой будет новая развязка в Мокрушинский микрорайон Томска

СЕГОДНЯ 11:31 2019-03-13T11:32:12+03:00

Общая стоимость проекта – около 1,9 миллиарда рублей Фото: из открытых источников

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Администрация города планирует завершить строительство этой развязки до 2021 года, общая стоимость проекта – около 1,9 миллиарда рублей, стоимость строительства шестиполосной дороги на Богашевском тракте - 700 миллионов рублей.

Мэрия выкупит участки ряда домов на Коларовском тракте и улице 19-й Гвардейской дивизии под строительство новой дороги к строящейся развязке на 76 километре. Дома, стоящие вблизи строительства, будут снесены.

ИСТОЧНИК KP.RU