2019-03-13T11:32:12+03:00
Схема проезда

Какой будет новая развязка в Мокрушинский микрорайон Томска

Появилась схема-план дороги на Богашевском тракте
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Общая стоимость проекта – около 1,9 миллиарда рублейОбщая стоимость проекта – около 1,9 миллиарда рублейФото: из открытых источников
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Администрация города планирует завершить строительство этой развязки до 2021 года, общая стоимость проекта – около 1,9 миллиарда рублей, стоимость строительства шестиполосной дороги на Богашевском тракте - 700 миллионов рублей.

Мэрия выкупит участки ряда домов на Коларовском тракте и улице 19-й Гвардейской дивизии под строительство новой дороги к строящейся развязке на 76 километре. Дома, стоящие вблизи строительства, будут снесены.

. Фото: из открытых источников

.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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