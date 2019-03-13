2019-03-13T10:52:59+03:00
Общество

В Томске пройдет праздник в честь 5-летия присоединения Крыма

Традиционный фестиваль планируется с концертом и народными гуляниями
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: Сибкрай,руфото: Сибкрай,руФото: из открытых источников
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Фестиваль «Крымская весна» пройдет во многих городах России, в том числе, и в Томске. Он состоится уже в это воскресенье, 17 марта, в 14:00 часов на площади Новособорной.

Также 19 и 20 марта в областной библиотеке имени Пушкина бесплатно покажут фильмы Сергея Холошевского «Крымская весна» и Андрея Кондрашова «Крым. Путь на родину».

Напомним, что 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум, по результатам которого около 97% избирателей республики и 95,6% избирателей города проголосовали за воссоединение полуострова с Россией. Спустя два дня, 18 марта, в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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