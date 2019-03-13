В Томске пройдет ярмарка вакансий от крупного холдинга

СЕГОДНЯ 10:29 2019-03-13T10:29:05+03:00

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В четверг, 14 марта, с 11 до 13 часов в развлекательном комплексе «Fakel» (ул. Красноармейская, 120) служба занятости Томской области проведет ярмарку вакансий для организации, которая занимается переработкой мяса.

Предприятию требуются водители, фельдшеры, повара, операторы линии в производстве пищевой промышленности, подсобные рабочие, продавцы-консультанты и работники других специальностей.

Это работа в интегрированном агропромышленном холдинге с полным циклом производства продукции. Основными направлениями деятельности являются свиноводство, переработка и реализация мяса, птицеводство, производство яйца.

ИСТОЧНИК KP.RU