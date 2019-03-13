Большое и зеленое: под Томском построят новое кладбище

СЕГОДНЯ 05:48 2019-03-13T05:55:18+03:00

Граждане достойны комфорта не только при жизни, но и после смерти Фото: Архив "КП"

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Кладбище в Воронино будет серьезно расширено. Проект уже готов (его выполнил Томский государственный архитектурно-строительный университет) и прошел госэкспертизу. Площадь нового кладбища составит 376,8 тысячи квадратных метров, из них 26,15 будет отдано под озеленение.

Первый этап строительства начнется уже в 2019 году, в настоящее время объявлен аукцион на определение подрядчика. Максимальная (начальная) цена контракта составляет 253,88 миллиона рублей. Сроки выполнения – до конца 2020 года. В полном объеме проект нового кладбища вблизи деревни Воронино планируется реализовать в течение нескольких лет. Общая стоимость работ, по предварительной оценке, составит около 350 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU