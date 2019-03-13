Лучшего учителя 2018-го года определили в Томске

СЕГОДНЯ 04:10 2019-03-13T04:15:37+03:00

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Преподаватель биологии школы № 28 Елена Белова признана победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального педагогического мастерства «Учитель года».

В финале, состоявшемся 12 марта, участвовали 6 педагогов, которые представили на суд жюри собственные образовательные проекты и приняли участие в дискуссии об актуальных проблемах педагогики. Мастерство учителей оценивали специалисты городского департамента образования и информационно-методического центра.

Одновременно с главным победителем были определены лауреатами I, II и III степени. Ими стали учитель русского языка и литературы СОШ № 47 Анна Кведер, учитель начальных классов СОШ № 54 Яна Житкова, учитель географии школы № 11 им. В.И. Смирнова Алёна Ковалева. Все они представят Томск на областном этапе конкурса.

Финалисты получили денежные призы, дипломы и цветы. Подарки конкурсанткам вручил мэр Томска Иван Кляйн.

ИСТОЧНИК KP.RU